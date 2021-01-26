證交所為表彰證券承銷商、會計師事務所及律師事務所等中介機構對資本市場的貢獻，頒發獎牌予獲獎的中介機構；其中，流通證券獎-證券承銷商，分別由凱基、永豐金及元大奪下前三名。

為表揚證券承銷商、會計師及律師等推動優良企業申請上市對資本市場的貢獻，證交所統計2020年送件申請上市資料，致贈獎牌予獲獎之證券承銷商、會計師事務所及律師事務所等中介機構以資勉勵，並表彰中介機構的貢獻，希望透過中介機構之職能，協助企業健全發展，提升我國資本市場競爭力。

證交所表示，此次獲獎名單如下：「流通證券獎-證券承銷商」前三名分別為凱基、永豐金及元大等券商；「流通證券獎-會計師事務所」前四名分別為勤業眾信、資誠、安侯建業及安永；「流通證券獎-律師事務所」資本市場貢獻獎有建業、國際通商、理律及群展。

「活絡經濟獎-IPO籌資金額」前三名分別為凱基、中國信託、永豐金；「活絡經濟獎-IPO市值」前三名分別為凱基、中國信託、永豐金。

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