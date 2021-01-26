台股加權指數26日開在15,955.16點，台積電（2330）股價終於止跌，早盤開在632元，隨後由黑翻紅，呈現小漲，帶動加權指數反彈向上，重新站回16,000點關卡。

在財報看俏激勵蘋果跳漲的帶動下，那斯達克指數再次刷新歷史收盤高，但投機行為導致遊戲零售連鎖店GameStop Corp.等個股劇震，再加上財政刺激規模及推出時點仍不確定，卻引發市場疑慮，使得四大指數漲幅受到壓抑。

道瓊工業平均指數1月25日下跌0.12％（36.98點）、收30,960.00點。那斯達克指數上漲0.69％（92.93點）、收13,635.99點，創歷史收盤新高。費城半導體指數上漲0.16％（4.81點）、收3,079.21點。

統一投顧指出，權值股台積電續呈回檔，拖累指數震盪拉回，資金轉進中小型類股。考量台灣疫情升高，指數承壓，且隨著封關倒數，外資逢高調節台股加上期貨避險空單增加，短期恐將壓抑指數股表現空間，預期盤面將轉為高檔震盪整理，指數空間有限，選股不選市。

統一投顧選股建議，可留意半導體、IC 設計、漲價概念股、蘋概股、工具機、汽車及腳踏車等財報利多及第一季展望佳的業績題材股。

(工商 )