昔有「最美空姐」稱號的林佩瑤，過去因參加《超級星光大道2》爆紅，雖然前年已離開航空業並嫁做人婦，但人氣依舊不減，常在社群網站和粉絲分享近況，近日她穿著火辣戰服，上下皆露性感指數破表，她也害羞稱「小肥肚難得出來見客」，不過網友全被她那呼之欲出的巨乳給吸引。

林佩瑤近日在社群網站曬出一系列美照，只見她穿上性感黑色套裝，胸前開超深V設計，讓她的渾圓巨乳和深邃事業線全都一覽無遺，往下看裙子側邊開高衩，一雙纖細美腿也出來見客，上下皆露的火辣好身材，讓網友都看傻。

林佩瑤美照秀火辣身材。(圖／翻攝自臉書)

紛紛留言大讚「有線就是有誠意」、「好正外加身材好 不推也很難」、「太美了，永遠的女神」。不過林佩瑤自己卻謙虛說，第一次挑戰露肚的衣服，讓她非常害羞，「小肥肚難得出來見客，我已經有努力修圖讓它看起來美觀一點了」，更把裙子拉高點遮她的腰內肉，但粉絲都表示「什麼小肥肚？我只看到很細的小蠻腰啊」，她也回「當然有先美圖秀秀」。

空服員出身的林佩瑤，擁有天使臉孔、魔鬼身材，還有一副好歌喉，過去參加《超級星光大道2》闖出知名度，更被封為「最美空姐」，前年底和「冠軍名廚」武俊傑閃電結婚，婚後常不吝於和老公放閃，還會替他的餐廳宣傳，婚姻生活幸福美滿。

(中時新聞網)