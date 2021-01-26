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在抖音坐擁21萬粉絲的可愛網紅楊恩恩，昨（25日）在臉書社團上爆料，小琉球一間民宿未經她與經紀人的同意，擅自取用她的照片作為廣告，好聲好氣請對方下架，老闆卻態度超差，髒話珠連砲般迸出，甚至叫囂「那你告我啊！」

網紅楊恩恩25日在臉書社團《爆料公社》發文，她指控小琉球一間民宿擅自取用她的照片，作為徵人廣告宣傳用，誇張的是，她與公司發現盜照後，致電民宿老闆，希望能將照片下架，簡單處理，但蔡姓老闆了解來意後，卻相當挑釁的回應。

楊恩恩與公司對於業者的惡劣態度忍無可忍，在網上公開通話錄音，可清楚的聽見，經紀公司耐心表明身分與訴求，蔡姓業者卻語氣不耐的開始羞辱人，不停地說：「你是要錢對不對？多少錢？一千萬可不可以？」、「那你告我啊」、「你一通電話我就要相信你喔」、「你敢惹我？」、「網紅不是要紅」，業者掛電話前憤怒的罵了五字經「X你娘機掰」。

對此，楊恩恩則自嘲，她的照片並不值錢，但就是不想讓業者盜照片刊登廣告，她的肖像也許不值錢，但她也還在努力中；楊恩恩對於盜照事件造成同事與主管的困擾感到非常抱歉，並謝謝眾人的幫忙。

盜照事件一出後，不少網友憤而前往店家Google評論洗下一排1星，透過Google評論可見，民宿評價兩極，曾有旅客寫下「太可怕又噁心的房間，毛巾都是黃斑，廁所老舊又破爛到不行」，業主則氣憤的在留言區寫下，「我不容忍，只問您：對自己的留言是否願承擔其在法律上事實的認定？」更要這位留下1星評論的客人地檢署見，「腳步站穩勿軟了」。

透過店家的Google評論可見，2020年9至10月間曾有住客反映住房問題，業者強硬回應。（翻攝Google評論）

不少網友不滿民宿業者盜照卻態度惡劣，紛紛在Google評論寫下1星評價。（翻攝Google評論）

據悉，楊恩恩在抖音上坐擁21萬粉絲，Instagram上則有6.6萬追蹤者，在網上小有名氣，此外更是抖音統計2020年十大創作者之一，楊恩恩長相甜美，身材嬌小，經常在抖音上分享生活日常與小短片，帶點傻氣與迷糊的可愛個性替她累積不少粉絲。

(中時新聞網)