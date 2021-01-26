美股周一漲多跌少，科技股表現強勢，而亞股昨一波強攻後，今早日韓股市雙雙熄火休憩，台股則在外資持續倒貨之下，三大期指開盤跌多漲少、僅金融期開高，隨後大盤開高8.62點、為15955.16點。台積電(2330)開低632元後旋即翻紅攻上640元，聯發科(2454)開高914元，鴻海(2317)開低122.5元後翻紅，大立光(3008)開高3030元、收復月線；矽格(6257)擬砸46.2億收購聯測，股價開高53.8元、漲逾4.5%反應；萬海(2615)斥資158億訂造12艘貨櫃船、40億造5萬箱貨櫃，股價開高46元。在台積電、鴻海開低走高、大立光續彈之下，大盤迅速收復萬六關並重回5日線上。

科技股財報周起跑+拜登簽署「買美國貨」行政令，周一美股四大指數漲多跌少，收盤道指跌36.98點，或0.12%，收30,960.00點；標普500指數漲13.89點，或0.36%，收3,855.36點；那指漲92.93點，或0.69%，收13,635.99點；費半指數漲4.81點，或0.16%，收3,079.21點。個股方面，蘋果漲2.77%、臉書漲1.28%、微軟漲1.58%、美國運通跌3.96%、高盛跌2.19%、寶鹼漲1.72%、美光跌1.22%、應用材料漲1.68%、高通漲1.22%；台積電ADR漲1.07%、聯電ADR跌0.68%、日月光ADR跌2.26%、中華電信ADR漲0.34%。

周一台股在台積電續弱、外資再賣超逾200億元之下，大盤下跌72.49點、收15946.54點，失守萬六關及5日線，總成交值降至3511.82億元。籌碼面，外資續賣超209.76億元，投信買超41.25億元，自營商買超13.86億元，三大法人賣超154.63億元。

分析師指出，台股昨失守萬六關卡，惟指數仍在相對高檔位置，近期融資快速增加、籌碼凌亂，且短線獲利了結賣壓出籠，需留意短線漲多個股相對有壓。另外，觀察25日官股買超股，多偏向中長期產業趨勢成長的族群股，除低接龍頭股台積電、聯發科外，電信股及金控股亦屬防禦族群，隨著農曆年封關前僅剩8個交易日，官股券商資金也轉向風險性較低的個股，可多加留意。(編輯整理：李慧蘭)

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