新冠疫情2021年初仍不平靜！目前全球累計已達9957萬3155例、213萬6248死，美國累計2523萬5095例、42萬439死。由於疫情持續升溫，企業和學校再度啟動WFH，LFH「新常態」遠距商機。據亞系外資統計，去年全球PC/NB出貨年增約在8.5%/22.9%，預估今年仍將呈正增長分別為6.2%/6.4%。日前IDC預測今年NB出貨年增約在3.2%，但亞系外資的估值則遠高於該估值，達6.4%。

隨著疫情所衍生的新生活常態，除了混合型商務筆電，Chromebook成為品牌急欲搶占的市場。2020年Chromebook出貨量達2960萬台，年成長高達74%，然多數教育市場需求仍未被滿足，再加上中南美洲與亞太地區的國家也陸續引進，使整體需求達到高峰。法人預估2021年Chromebook出貨量可望突破4000萬台以上，年成長約37%。

2020年宏碁(2353)美國商用及消費筆電市場年增率皆超越產業，商用筆電以119%成長率大幅領先業界（均值63%）近2倍，蟬聯美國商用市場前三大電腦品牌；此外，在消費筆電市場以30%年增率擴大市占，超越2019年成績，顯見宏碁在美國筆電市場重要性與日俱增。

在Chromebook強力需求帶動下，群光(2385)去年12月營收淡季不淡，去年第四季營收亦達254.55億元、年增率3.3％，同樣創下同期歷史新高紀錄。法人表示，群光2020強力受惠於NB市場出現過去近20年來難得的高成長，加上群光在NB鍵盤、NB鏡頭模組、NB電源的市占率上揚，是推升群光2020全年營收達到近951億元、登上歷史高點的關鍵。

(時報資訊)