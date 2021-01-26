華爾街看好蘋果周三盤後發布的財報將輕鬆擊敗市場預測，受此提振，周一蘋果股價勁揚2.8%，收在142.92美元，再創歷史新高。

維德布什證券（Wedbush Securities Inc）分析師Dan Ives周一提出最新投資報告，將蘋果12個月股票目標價提高至175美元。該分析師並表示：「華爾街預期2021年iPhone銷量約2.2億支，但根據目前情況，我們認為在看多的情況下，蘋果今年有賣出超過2.4億支iPhone手機的潛力」。

另一方面，瑞銀集團（UBS）上修對蘋果上季的營運預測，稱iPhone出貨、平均銷售價格，以及Mac銷售表現，均優於於預期。

瑞銀分析師David Vogt在給投資人的報告中表示，將蘋果2021財年首季（2020年10～12月）營收預測從989億美元上修至1069億美元，並將每股盈餘預測從1.35美元上修至1.45美元。

Vogt維持其115美元目標價不變，這是基於對蘋果2022財年每股盈餘為4.23美元的27倍來估算。

該分析師預期上季iPhone出貨量約為7850萬支，優於其先前所預測的7350萬支，亦超出2016年12月季度的出貨量（當年發布iPhone 7系列手機），並扭轉了連續3年第一財季出貨下滑的黑歷史。

由於消費者偏好iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max，iPhone手機不只銷售成績亮眼，且平均售價（ASP）亦優於預期。

Vogt因此預測蘋果上季iPhone營收為638億美元，遠超出其先前預估的580億美元，亦遠高於華爾街普遍預期的590億美元。

該分析師亦預期Mac電腦出貨量可能達到約690萬台，較前一季成長3%，估將帶動Mac電腦營收達到約95億美元，較市場預期高出10%。

此外，瑞銀預測2021財年蘋果iPhone總出貨量將達到2.15億支，與2020財年的約1.9億出貨量相比成長13.5%。

瑞銀預估iPhone平均售價為812.50美元，因數據顯示iPhone 12 Pro機型約佔12月季度出貨量的37.5%，超出2020年iPhone 11高階系列手機約30%的出貨占比。該分析師並預期在去年底節日旺季期間出貨的所有iPhone機型中，iPhone 12將佔75%左右。

(時報資訊)