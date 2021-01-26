總統蔡英文昨（25）日赴陽明山嵩山雷達站等地慰勞官兵，強調不論是防疫還是國防，第一線的每一個人，都是我們的英雄。蔡英文也前往中央氣象局「鞍部氣象站」，氣象局長鄭明典今在臉書PO出蔡英文與氣象局簡任技正伍婉華的合照，笑說「這張照片就是個極端事件」。

鄭明典表示，鞍部氣象站招牌，配上氣象局的招牌人物，再加上中華民國總統。極端天氣是很多因素巧合碰在一起才發生；那這張照片就是個極端事件，也是很多因素巧合碰在一起才會發生。

對此，網友留言表示，數十年如一日，從小看到大，「全部氣象人員就只認識伍婉華」「招牌人物就是戴著口罩也認得出」「氣象局之花」「真的是氣象局大招牌」，鄭明典則回說「很多人邊看著她邊長大」。

總統蔡英文25日赴陽明山嵩山雷達站等地慰勞官兵，並前往中央氣象局「鞍部氣象站」。（圖／摘自蔡英文臉書）

蔡英文昨到陽明山視察國軍部隊，在臉書指出，前陣子天氣很冷，甚至連陽明山都下雪了，但即使如此，陽明山上海軍、空軍雷達站的弟兄姊妹，依然堅守著崗位，在濕冷的天候中，24小時監控敵情威脅，確保國防安全無虞，而在陽明山上，也有陸軍特戰部隊的營區，特戰官兵們展現了精實的訓練成果。

除了謝謝國軍在第一線守護國家安全外，蔡英文也向他們喊話，視察部隊，是希望讓國人了解國軍的付出和貢獻，所以只要看到官兵們堅守著崗位，並把平日紮實的訓練成果展現出來，這就是三軍統帥最開心也最驕傲的事情了。

在防疫關鍵時刻，蔡英文說，國軍依然如常維持戰備，請大家放心，也請大家繼續為默默付出的英雄們加油打氣。

(中時新聞網)