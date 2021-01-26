部立桃園醫院群聚感染已有15人確診，且出現首起感染源不明個案，為防病毒攻入社區，中央流行疫情指揮中心進駐桃醫成立前進指揮所，前進指揮所指揮官王必勝昨在臉書分享醫院現況，表示整棟病房都已清潔消毒、環境檢驗結果為陰性，目前住院患者採1人1室照護、不分紅綠燈區。

王必勝昨在臉書表示，1月20日後桃醫大樓的病房及相關區域都已完成清潔消毒，且環境採檢均為陰性，現有的住院病人皆採一人一室的專責病房形式，由接手的醫護著該有的防護裝備來照護中，而這些病房沒有再分紅燈區，僅集中在少數樓層病室，確實分艙分流運作。

王必勝說，「期盼院內不再有員工確診，讓醫院能夠早日恢復正常運作，來照顧就醫不便的桃醫老病人，維護他們的權益，也減輕其他醫院的負擔和風險。」

王必勝表示，昨是前進指揮所設立第8天，利用鮮有的小空檔，到附近無人的海邊，沈澱一下心情、放空頭腦，他也不諱言，現在心裡雖然很著急，但也只能按部就班、一步一步的往前走，祈禱上蒼保佑。

貼文曝光後，許多網友紛紛留言喊加油，「醫護人員辛苦了！感激有你們的守護！加油！對抗病毒必勝必勝！」、「辛苦了！天佑醫護！天佑臺灣」、「感謝全體醫護人員」、「部桃加油」、「要注意保護自己」。

(中時新聞網)