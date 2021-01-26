根據美國媒體《ESPN》報導，大聯盟今年球季想繼續擴大季後賽與使用指定打擊制（DH），球員工會都加以拒絕。去年為了因應新冠肺炎疫情，例行賽縮水為每隊打60場，並且全面使用DH制，季後賽規模則擴大為兩聯盟共16隊晉級；大聯盟覺得效果不錯，希望今年比照實施。

球員工會的立場一向是拒絕用實施DH制來交換擴大季後賽，因為採用DH只會對某一部分球員有利。但在勞資協商中，大聯盟希望工會同意這兩項賽制，目前都遭到拒絕。大聯盟從1997年起實施「跨聯盟對抗」，只要在美國聯盟球隊主場比賽，國家聯盟球隊也要使用DH制，去年因疫情的緣故，為保護球員才全面使用DH。

自1994-95年球員罷工事件以來，大聯盟勞資雙方為了維持和平，都會定期展開協商，以化解雙方的岐見與緊張關係。去年縮水球季開打前雙方的談判陷入僵局，後來大聯盟直接公布縮水賽季以及按比例支付球員薪資，工會雖感無奈卻也無法拒絕。

好不容易2020年球季順利結束，大聯盟希望在2021年賽季開打前解決岐見，而這已迫在眉睫。而且上次勞資協商簽訂的協議也將於2021年12月到期，如果雙方立場繼續南轅北轍，恐將影響往後數年的勞資關係，甚至再度發生罷工風波。

(中時 )