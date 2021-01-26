「補教天后」陳子璇與名師高國華離婚後，孤身一人在大陸的她，除了寄情工作，另外就是開始積極在社群更新個人小故事，力求每天寫作，今凌晨她po文，問大家喜歡白天還是黑夜？她透露因為曾當空服員日夜顛倒的關係，反倒因此見識到許多美麗的夜晚，羞認暗夜讓她感到羅曼蒂克，有戀愛fu。

陳子璇表示，自己的第一份工作是空服員，「往往從台灣凌晨就動身出發到了某個城市有可能又是黑夜」，加上經常需要跨越國際換日線，因此增添許多日夜顛倒的生活作息，但她每每在飛機起飛或降落時，總覺得夜晚的景色很美，「特別有種羅曼蒂克的氛圍，一看到夜景就有想戀愛的FU」，特別讓她遐想與幻想，「讓人連呼吸都可以感到一種幸福感」。

陳子璇最印象深刻的夜景，是在紐約帝國大廈80幾層樓往下看，星光與燈光點點交織，美到她捨不得離去，她笑言：「像我這樣的女人，一個夜景可能就把我給收買了」，也因此帶她去看過夜景的人，無論是去松山機場看飛機，還是到石門洞看滿天星星，這些人她永遠不會忘記。

陳子璇笑稱，只要能看到美麗的夜景，她都很喜歡，所以陽明山後山的餐廳都是她的最愛，還來上一段詠嘆「白天不懂夜的黑，你不懂我的傷悲，咖啡不解酒的醉，汽水不懂茶的味」，而她無疑就是臣服於黑夜的人。

(中時新聞網)