根據美國媒體報導指出，由於觸動了聯盟防疫規定，快艇兩位當家球星里歐納德與保羅喬治無法隨隊出征，明日客場與老鷹之戰將連袂缺陣，快艇的連勝之路恐怕將遭遇挑戰。

快艇剛拿下6連勝，戰績與湖人並列全聯盟之首，沒想到立刻觸碰到防疫規定，導致保羅喬治與里歐納德必須接受隔離，快艇的客場6連戰勢必面臨嚴苛挑戰。

除了里歐納德和保羅喬治外，貝弗利也因為右膝痠痛只能留在洛杉磯，快艇頓時少三大先發球員，總教練泰隆盧被迫只能重用路威廉斯等替補球員了。

(中時 )