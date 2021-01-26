黃子哲臉書發文。（摘自黃子哲臉書）

駐美代表蕭美琴出席美國拜登就職典禮，是否為「42年來台美關係史上最佳」的見證，連日引發藍綠爭執。國民黨文傳會副主委黃子哲今早在臉書以「史上最瞎！胡志強突破了蕭美琴的歷史性突破！」為題發文指出，蕭美琴獲邀出席拜登就職典禮，是件好事也值得肯定，但綠營人士輪番拿台美關係不斷的做大內宣，實在讓人膩到覺得噁心。而胡志強在臉書上秀出1張駐美期間與時任美國總統柯林頓的合影，更直接給愛膨風的民進黨，重重的一擊。

黃子哲說，雖然胡志強並沒有對該照片多做解釋或說明，但查閱新聞資料可知，應該就是在1996年8月30日，美國總統柯林頓接受民主黨全國代表大會提名後的一場酒會中，時任我駐美代表的胡志強當面向柯林頓介紹去祝賀的立委蕭萬長，而蕭也向柯林頓轉達李登輝總統的問候之意。

他說，日前蕭美琴參加拜登的就職典禮，民進黨立委林俊憲說這是台美42年來史上最佳。羅致政委員說是1979年以來，我國第一次獲得美國「就職典禮籌備委員會」的正式邀請，是重大突破。王定宇委員則強調蕭美琴以「外交使節團」身分獲邀請是史無前例。

黃子哲表示，近日不少過去曾參加過美國總統就職典禮的人士，無論是政府官員、政黨代表、甚至是民間團體等，都拿出由「就職典禮籌備委員會」發出的邀函 (竟然連詐騙集團台灣民政府都有)。證明所謂蕭美琴的出席是我國第一次獲得美國「就職典禮籌備委員會」的正式邀請，看來與事實不符，民進黨有自我吹噓之嫌。

他說，至於蕭美琴是首次以「外交使節團」身分獲邀，則需要外交部公布那張邀函，就知道蕭究竟是用什麼身分獲邀。退一萬步言，若蕭真的是以「外交使節團」身分獲「就職典禮籌備委員會」的邀請，就是綠營口中的歷史性突破。那過去同樣是駐美代表的胡志強能夠會見當時的美國總統柯林頓，不就突破了蕭美琴的歷史性突破？

黃子哲強調，民進黨的歷史知識薄弱，外交專業不足，卻老愛自我膨脹或雙標。例如過去有個蔡英文的文膽張之豪，入境美國時跟海關屁說蔡總統是排除政二代後的「亞洲第一位女總統」，後來被網友提出一堆過去亞洲女總統來狠狠打臉。又日前台中市長盧秀燕與美國在台協會AT處長酈英傑會面時，表達拒絕萊豬，卻被民進黨批評是突襲，會破壞台美關係，但他隨即找出2012年時任高雄市長的陳菊，也曾針對瘦肉精美牛議題對當時的AIT處長司徒文當面嗆聲。

黃子哲酸諷，民進黨的「史上最佳」，快讓自己變成「史上最瞎(醉蝦？)」，我國的國際空間受限，外交工作貴在低調務實、實事求是，才能獲取國家的最佳利益，而不是國際笑話。

(中時 )