美股消息面：

1.對新冠肺炎疫情、經濟前景與美國新紓困案的擔憂推升避險情緒，周一美元反彈，尾盤ICE美元指數漲0.19%，報90.396，盤中一度站上90.523，創下1月20日以來最高。數據顯示德國1月企業信心指數跌至半年來新低，受此拖累，歐元兌美元下跌0.28%。英國的新冠肺炎疫苗接種計畫順利進行，英鎊兌美元續揚。

2.市場預期美國國會終將通過新紓困案，為原油價格帶來支撐，但新冠肺炎疫情惡化恐觸發更多封鎖措施的擔憂，使油價漲幅受限，周一紐約期油收漲50美分或1%，為每桶52.77美元。倫敦布蘭特期油漲47美分或0.9%，收在每桶55.88美元。

3.投資人觀望拜登新紓困案的進展與聯準會本周公布的議息結果，周一紐約期金收跌1美元或0.1%，報每盎司1855.2美元，盤初一度下挫逾10美元，全日最低跌至1846.3美元。現貨金持穩，收盤微升0.04%，為每盎司1856.2美元。

(時報資訊)