國民黨立委賴士葆。（本報資料照）

衛生福利部桃園醫院確診病例備受關注，先前在該院首位醫師確診時曾提出「開除說」的前衛生署長楊志良，起初挨批「無同理心」，引來府、院譴責，但後來群聚事件擴大，他卻被認為「先知」，成為話題人物。國民黨立委賴士葆回想起楊志良、台北市前衛生局長邱淑媞都相繼被出征，還有反萊豬醫師蘇偉碩被衛福部告發，昨(25日)晚間在臉書批評，「現在還有誰敢再檢討建言？」

賴士葆在臉書寫下，防疫本該使大家放下仇恨和對立，但是在台灣就是很難，陳時中呼籲現在敵人是病毒，檢討可以稍歇，「但其實現在還有誰敢再檢討建言？」他舉例，楊志良的先見之明被府院黨高層和側翼網軍鋪天蓋地的炮轟、邱淑媞的批評建言被網友出征罵到關閉網路留言，她哽咽表示民主不應該用暴力處理吹哨者。

賴士葆直言，更別提蘇偉碩因為萊豬的事情被衛福部提告，執政黨的霸氣和獨斷絕非陳時中今天所言那般謙卑，陳自許是「察納雅言，有則改之，無則勉之」，實情並非如此，「千百個輿論批評談的重點都認為政府防疫雙重標準，嘴巴講科學防疫，實質上政治凌駕專業的防疫，這一年來都沒有改變。」

不僅如此，賴士葆透露，「現在醫界人人謹言慎行，不敢具名批評指揮中心的政策，否則逆時中下場日子不好過」；他痛批陳時中，有的批評建言無非希望防疫成果能夠持續，全民都支持肯定醫護在第一線辛苦的抗疫，陳時中呼籲大家不要繼續傷害，「只是不知道到底誰在傷害誰？」

(中時新聞網)