自大陸繪本《等爸爸回家》遭文化部發函停止發行起，陸書爭議自去年不斷延燒至今，針對大陸出版品許可辦法的不合時宜之處，文化部日前也證實將朝「精準規範、低度管理」原則啟動修法。文化部長李永得今(26)日登電台節目《新聞放輕鬆》透露目前正徵詢各界意見，個人則主張申請許可制不能廢掉，未來採警語加註於陸書是可能方向之一。

《等爸爸回家》因繪有「武漢加油」及解放軍機等圖樣，去年遭綠委點名為大陸美化疫情的手段，批評大陸出版社所參與的「紅讀計畫」，更是洗腦大外宣一環。書本流入各縣市圖書館，恐影響孩童認知。文化部便依據大陸出版品許可辦法，以該陸書未經申請就在台發行為由，發函業者全面下架，引發外界議論。

李永得表示，據他了解，紅讀計畫背後為中國共產黨中央成立的專案小組，藉由創造故事、寫書，由政府出錢印刷送到各地讓民眾研讀，目標是要讓國內或海外的人相信中國是防疫大國。要在台灣出版，則要循《兩岸人民關係條例》下的許可辦法申請。

李永得坦言，但這法律是在28年前訂的，「現在看不合時宜，甚至連執行方法也沒有。許多歷任文化部長或是新聞局局長都沒有執行，都是在陸書遭檢舉時才會依法處理。」而一旦要管制陸書，又會牽涉到出版自由間的平衡、對等尊嚴問題及著作權保障問題。

李永得表示，防禦機制是一定要的，個人主張申請許可制不能廢掉，要執行，但執行細節要如何兼顧台灣出版自由，需徵詢各界意見，台灣不會有任何禁書，但要讓民眾識別哪些是中國共產黨、解放軍等不同單位或出版社推出的書，像看電影可以看到「本片可能有不當言語、性、暴力情節，請觀眾自行斟酌」等警語，為書本加註如菸盒上、電影前的各類標語，是可能採取的執行方式之一。

陸書爭議如雪球越滾越大，不乏有出版業者為追求出版自由考慮釋憲，希望能廢除陸書管制法規。但李永得也曾指出，若大法官會議解釋文化部作法違憲，他就下台負責。李永得今日表示，他也樂見釋憲，這不是挑釁，是讓真理能越辯越明，若他的看法錯了，下台負責，這也是天經地義。

(中時 )