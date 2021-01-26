藝文場館去年走過梅花座、間隔座、甚至封館等歷程，因疫情控制得宜迎來場館全面解封，如今因本土疫情持續擴大，也引起外界注意，是否將再提升室內表演場館防疫規模。文化部長李永得今(26)日於廣播節目《新聞放輕鬆》表示，一切依循防疫指揮中心規定，目前並無防疫規格升級計畫。

李永得表示，依照防疫指揮中心規定，目前各場館還是遵守防疫新生活計畫的防疫規定，因應本土疫情擴大，文化部也要求各場館再重新檢視所有防疫措施有無落實。

至於因應疫情要如何協助藝文團隊，李永得表示，文化部一直在做滾動式檢討修正，因為疫情，觀眾進場意願自然會降低，這會是很大的衝擊，尤其春節又是許多藝文工作者冀望很高的檔期，衝擊必然更大。他也證實，文化部會跟行政院討論如何開啟下一階段的振興計畫。

李永得自去年5月20日上任文化部長至今，花費最大時間的工作便是紓困與振興。他表示，藝文團隊過去一年都很辛苦，「但不能讓疫情擊倒我們，政府必須提供更多資源來協助。」且疫情下，反而有不少藝文工作者讓人看見台灣藝文實力，如台灣電影去年就反而逆勢成長，售出多國版權，業者非常爭氣，政府則要幫助他們在國際站穩腳步。

李永得表示，自己任內最大的使命是為產業建構更好的環境，產業完善，才能讓每一個從事文化產業的人可以安身立命，「像吳念真就說過，如果綠光劇團沒賺錢，這些年輕演員、小朋友的父母怎麼會讓他們來。」要創造好的產業環境，打破藝文工作者都是生活非常辛苦的印象，而台灣也的確有這個實力。

以日前通過逐條審查的《文化藝術獎助條例》修正草案為例，李永得表示，紓困過程中，能發現許多藝文工作人沒有工作合約，連保險也沒有，一旦有問題，政府要居中協助都很難，《文化藝術獎助條例》修正草案目前已排入立法院下一會期優先法案，可望未來保障藝文工作者勞動權益。

(中時 )