行政院長蘇貞昌去年12月的國政民調，呈現「死亡交叉」狀態，不過，網路媒體公布的最新1月的國政民調出爐，蘇貞昌滿意度再度回到52%，揮別死亡陰霾。對此，國民黨前組發會主委張雅屏表示，為何萊豬和疫情爆發，執政黨民調還能提升？恐是因在野黨近來將議題操作導向政黨意識型態對立所致。不過，張的說法，有些網友不能接受，認為「民調自己人作的，你還相信」。

《美麗島電子報》公布最新1月國政民調，結果顯示，蘇貞昌滿意度，從上月的46.8%上升至52%，增加5.2個百分點，止跌回升，負面評價則降到43.4%。顯示萊豬事件已過，利空出盡。而總統蔡英文的數據更驚人，其信任度達59.6%，快接近6成，不信任度為36.2%。整體來看，蔡英文和蘇貞昌都往一個好的方向在發展。

對此，張雅屏25日在臉書發文表示，為何萊豬和疫情爆裂，還能民調回升？因為這2個議題已經成為信仰層次的議題了。萊豬原本是價值型議題，被在野黨以公投操作後，回到政黨的意識形態對決，若是朝向強力要求標示，以保護民眾食安，較能維持在價值程度。疫情部分，更是同舟一命，無法切割，因此新北市長侯友宜的「不能置身事外」，贏得多數民意的認同。

張雅屏語重心長指出，若政黨經營者，以選舉議題攻伐模式面對這種價值型議題，只是將價值型議題操作成意識型態對立而已，這就是執政黨能夠維持民調的原因，沒有其他主因。

不過，有些網友不認同，在其PO文底下留言表示，「民調自己人作的，你還相信」、「只會假民調大內宣而已」、「命盡黨（民進黨）的民調還能浪費這麼多精神分析討論，版主真不容易。他要多高有多高，認真你就輸了」，但也有網友指出，「國民黨的改革沒成功，只能炒熱一下，沒攻下臉書一切都是空」、「在野黨要開闢戰場啊！不然非選舉年沒有支持群眾黏著度」。

(中時新聞網)