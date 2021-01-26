台積電新竹廠主管郭男，被同在台積電工作的老婆發現行為怪異，找徵信社調查，發現他與大學學姊、台南廠主管李女密切往來，郭男放假會直奔李女住處，兩人常一同用餐、態度親暱，會共喝一碗湯、互餵、牽手，郭男還會拍打李女臀部，兩人並一同出國、同房過夜。郭妻與丈夫離婚並向李女提告求償，台南地院判李女需賠償15萬元。

根據判決書，郭妻與郭男2005年婚後育有2名子女，2人都在台積電工作，而李女也在台積電上班，還是郭男的大學學姊，3人皆相識。郭男數年前被調到新竹廠，平日住在新竹，而郭妻則與小孩留在南部家中。

郭妻指控，丈夫從2019年下旬就常說假日要加班而不回南部家裡，或是以要回新竹為由提早離家，行為可疑，便委託徵信社調查，結果發現丈夫一放假就直奔李女住處，2人一同外出有牽手、共喝一碗湯、互相餵食、拍屁股等親暱舉動，丈夫會在李女住處過夜，兩人還一同出國。

郭妻表示，與丈夫感情因此破裂，兩人在2020年4月離婚，向李女提告求償51萬元。郭男、李女皆否認有侵害配偶權行為，辯稱牽手時間短暫，只是朋友間的嬉鬧；共喝一碗湯是因為吃的是合菜，分食同一碗湯並不奇怪，郭男也沒有在李女家過夜。

台南地院法官查看錄影光碟以及出入境資料認為，郭男和李女頻繁互動至少1年，且去年1月就至少6次單獨待在李女住處，已經超越一般朋友的合理互動範圍，認定李女侵害配偶權，判賠15萬元台幣。目前全案上訴最高法院審理中。

(中時新聞網)