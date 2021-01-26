「『小三通』對金門經濟發展至關重要，20年來已成金門經濟重要命脈。」在福州列席福建省政協十二屆四次會議的廈門市台商投資企業協會會長吳家瑩25日表示，「『小三通』盡快復航是許多台胞的期望。」

中新社報導，今年是兩岸「小三通」(即福建沿海地區與金門、馬祖、澎湖地區的海上直接往來)開通20週年。然而，受新冠肺炎疫情影響，兩岸「小三通」自去年2月起停航已近一年，給兩岸人員往來和各領域交流，尤其是台灣同胞往返兩岸，帶來許多不便。

吳家瑩說，「下個月將迎來春節，『小三通』暫停已將近一年，對金門民眾而言，現在要從大陸回到金門，需先到台灣本島隔離，繞好大一圈。」

在此次福建省政協會議上，福建省政協台聯界別委員、平潭綜合實驗區經濟發展局局長林潤接受記者採訪時建議，在常態化疫情防控的基礎上，盡快恢復「小三通」航線，並解決現有「台北快輪」和「小三通」船舶不能滿足運力需求問題。

過去，「海峽號」、「麗娜輪」、「台北快輪」三船齊開、客貨並行，平潭在大陸率先實現至台灣本島北、中、南海上航線「全覆蓋」，為兩岸人貨往來搭起「黃金通道」。

去年2月以來，「海峽號」、「麗娜輪」也被叫停。林潤說，這給兩岸人員往來，尤其是台灣同胞往返平潭和台灣本島，造成諸多不便，也大大增加了他們的交通成本。

「台北快輪」是平潭首艘往返台北港的高速滾裝貨輪，總噸位1.8萬噸，去年10月起由原來一週三個航次加密為四個航次。「即使在每趟都滿載的情況下，運力還是不能滿足目前兩岸貿易的需求。」林潤說，很多台灣居民習慣從大陸購買日用品，希望「海峽號」、「麗娜輪」能先恢復貨運，滿足民眾生活需求。

除了恢復「小三通」航線，也有福建省政協委員建議增開對台海上直航。福建省政協特邀(一)界別委員、莆田市湄洲島國家旅遊度假區黨工委書記林韶雯建議，利用湄洲島現有碼頭，推動對台海上直航。

湄洲島距台灣台中港72海浬，是「海上和平女神」媽祖的故鄉和祖廟所在地，每年前來謁祖朝聖、觀光旅遊的台灣鄉親超30萬人次。

「台灣信眾進香有規模化、團隊性、傳統陣頭多的特點，推動湄洲島對台海上直航，可以便利台灣鄉親常態化直航湄洲謁祖進香。」林韶雯說。

(中時 )