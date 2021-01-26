過去大家常說的「養兒防老」觀念早已過時，現今許多社會新鮮人或新婚夫妻，要養飽自己及新家庭就快自顧不暇了，年長者千萬別奢望孩子們能主動負擔照顧你的後半生。

「養兒防老」觀念已過時，年長者需提早幫自己多留老本。(圖/宅在台灣提供)

但如果你年輕時有買房，在老來擁有一間沒負債的房子，情況就不一樣了。

銀行推出三種方案，讓銀髮族可以靠房子過日子。(圖/宅在台灣提供)

目前銀行有推出三種方案讓民眾可以靠房子養老，分別為「以房養老」、「留房養老」及「賣房養老」，協助將不動產資產活化，拿著穩定的現金流，老來無後顧之憂。

「以房養老」每月可以有穩定金流，還能在家安享天年。(圖/宅在台灣提供)

第一種方案「以房養老」又被稱之為「不動產逆向抵押貸款」，就是將房子向銀行做貸款，使銀行成為抵押權人，而非所有權人，簡言之「房子還是你的，不是銀行的」。若有意申辦「以房養老」方案，必須先符合兩項條件：第一需年滿60歲，第二房產權狀為單獨所有，並沒有與人共同持有。除此之外，相關貸款條件說明如下：

1.精華地段估值相對較高，成數保守可貸款到7成。

2.利率較高，比一般正向房貸約多0.5%。舉例來說，若一般房貸1.9-2.3%，以房養老方案約落在2.4-2.8%。

3.貸款年期最多30年。

4.辦理時繼承人須一同見證。

當然若未來子女想繼承房子，繼承人只需還清跟銀行貸款的本金及利息，就有繼承房子的權利。若不想繼承也不還貸款，銀行就有優先拍賣房產的權利，清償完貸款後，多出來的錢才會留給繼承人。舉例來說，若「以房養老」方案已向銀行貸款500萬元，銀行拍賣房產達700萬元，清償拿回500萬元後，剩餘的200萬元結餘款就會給繼承人。

「以房養老」方案可以持續住在裡面，在熟悉的家中安享天年，特別要提醒大家的是，此方案的利息是內扣的，所以會逐月越領越少。

「留房養老」適合有多間房產者，讓銀行一次「包租代管」。(圖/宅在台灣提供)

第二種「留房養老」主因是傳統置產觀念，許多父母都會想把房子無債的留給後代子女，銀行因而延伸開發出此方案，是一種「包租代管」的方式，銀行會收取資產管理費，約年化0.2-0.5%（例如房產價值1000萬，最高收取管理費5萬），不僅保留房產，還能按月收租。

這方案所有權人必須年滿55歲，適合手頭有多間房產的民眾，或是子女都在海外，一人獨留台灣，想搬到小一點的房子或是安養中心的人，就可以委託銀行包租代管，成立信託帳戶，每月專款專用撥一筆錢給你作為日常生活所需，或是固定匯入養老中心，特別要提醒的是，因為是委託銀行做出租管理，所以此方案是不能住在裡面的。

「賣房養老」要留意資金運用，別被親友或詐騙人士騙走了。(圖/宅在台灣提供)

第三種「賣房養老」顧名思義就是把房子賣掉，一次拿回一大筆錢自行運用投資，在此特別要提醒其中風險在於：

1.房產賣掉就沒有了。

2.房東不喜歡租房給年老者，可能會遇到租不到房的窘境。

3.有可能老來錢被親友、詐騙集團騙走了。

4.轉投資失利。

5.老的時候子女不想跟你住在一塊兒。

面對高齡化社會來臨，政府及銀行持續推行新服務產品。(圖/宅在台灣提供)

政府銀行會開始有「用房子養老」的新方案產生，緣由是因為台灣高齡化社會越來越嚴重，申辦年齡、年期設定都是經過審慎評估的，自2013年3月開辦以來，核貸業務持續成長，目前已有14家銀行可以申辦，宅妹相信隨著時間發展，未來靠房子過日子的相關配套，肯定會越來越完善的，最後做了一張比較表格提供大家做參考。

不同方案各有利弊，可依個人需求自行選擇。(圖/宅在台灣提供)

(中時新聞網)