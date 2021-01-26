國民黨前副祕書長蔡正元在臉書發文示警「美中台關係已進入戰爭螺旋」，起因包括蔡英文廢除九二共識，台灣急遽台獨化，中國大陸民族主義暴漲，中美關係走入修昔底德陷阱，美國打台灣牌進行反中抗中；戰爭螺旋不斷升高的結果，就是軍備升級和戰爭爆發，爆發地點的主場就在台灣島上。

他說，這個戰爭螺旋已經無法被消除，但目前看起來還可以被控制住；控制住的方法只有緩和或低盪，問題是由誰先緩和或低盪，以及如何讓三方都緩和或低盪，可是三方都有本質上的困難。

蔡正元說，就美國而言，打台灣牌既廉價又能賣軍火，即使發生戰爭也不會波及美國本土，即使要軍事介入也要考慮成本，也只會以消弱中國戰力為目標，而無法以維持台獨政權為目的，因為美國實在也付不起這個代價。

他表示，就台獨政權而言，台灣自身的防衛體量，無法打一場長期的兩岸戰爭，單單目前西南防空識別區的訓練戰，台灣戰機已經應付乏力，真的開戰更難以設想。台獨政權惟一生存之道，就是緊緊黏住美國，最好能把美國拖入戰局公親變事主，萬一不行，也要有象徵性的軍事外交動作，維持島內大內宣以便撐住台獨政權。

蔡正元指出，就中國大陸而言，民族主義的浪潮已勢不可擋，小的地方包括美國對中國發動的誣衊戰，鼓動港獨和疆獨無所不用其極，台獨參與其中如芒在背，港獨和疆獨已處理的差不多，剩下台獨二十四小時叫囂，已不能不處理台獨問題。大的地方，顧慮國際輿論和壓力暫不消滅台獨，但不受控制的戰略格局，已到了不懲戒台獨，難以長久維持內外安定的地步，最廉價的作法就是反手打台灣牌，不斷升高有限度的長期軍事衝突，作為對美國的談判籌碼。

蔡正元強調，這個戰爭螺旋，就像颱風的形成宛如三股氣流會合，因為各自的原因不斷升級，拜登政府越忙於內部問題，台獨政權會越急於抓緊美國，中國大陸越會加大軍事壓力。如果沒有任何措施管控，台獨被戰爭毀滅的景像，將比強烈颱風過境更慘烈。

(中時 )