1.台積電(2330)：本土法人持續低接、昨夜ADR漲1.07%，盤初股價開低後翻紅、一度漲至640元。

2.東和鋼鐵(2006)：三大法人連兩日攜手買超，支撐股價力守高檔，相對大盤穩健。

3.怡利電(2497)：電車題材夯，外資連買超4個交易日，今早放量觸及漲停。

4.車王電(1533)：電車題材續熱，股價飆65元、近六年新高。

5.華義(3086)：多頭湧入，挾量漲停。

6.矽格(6257)：斥資46.2億元收購聯測，早盤帶量上揚逾2%，一度觸及54.7元、續創短高。

7.松翰(5471)：車用晶片接單，看旺至Q3，買方氣焰高，股價觸及漲停，衝上波段新高價。

8.光寶科(2301)：光學雷達概念股持續發威，外資回頭敲進，晨盤續漲近6%，再寫波段新高價。

9.佳世達(2352)：友達再砸3.04億元加碼股票，外資亦連4日買超，激勵早盤上漲逾4%。

10.浩鑫(2405)：布局防疫應用，拚營收獲利雙成長，推升股價續漲逾5%。

11.鴻海(2317)：外資一面看好後市，目標價喊到150元，多方吃補，今早以125元再創高，寫下近10年高價。

12.同致(3552)：電動車題材剎不住，高檔整理結束，今早跳上漲停板。

13.冠德(2520)：內外皆美，今年獲利拚七年高點，股價谷底翻，早盤走高約1%，回到5日、10日線上。

14.南六(6504)：防疫題材守護股價，底部墊高拚穩180元。

15.統一證(2855)：股市熱絡為業績注入活水，回檔修正結束，走高逾2%。

16.貿聯-KY(3665)：電動車加持股價欲小不易，大漲3%，拚站穩300元。

17.彩晶(6116)：中小面板喊漲，獲外資及自營商連3買，晨盤勁揚2%，呈現連4紅。

18.大立光(3008)：蘋果法說在即，供應鏈按讚，近日獲三大法人偏多力挺，今日站穩3000元及月線關卡。

19.臺龍(6246)：買盤點火，連拉2根漲停，拚返月線。

20.璟德(3152)：獲投信連5買，晨盤跳漲逾半根停板，敲門500關。

21.直得(1597)：陸推內循環，工具機廠訂單回春，多頭喜出望外，早盤急拉大漲9%，登波段高。

22.全球傳動(4540)：訂單能見度看到第二季末，產品報價喊漲，晨盤快攻觸頂，登逾1年高峰。

23.大銀微系統(4576)：Q2訂單滿載，訂單看到Q3，激勵連拉4根長紅棒，今彈漲7%，改寫逾1年半高價。

24.大同(2371)：攻太陽光電，建置量拚成長五成，晨盤獲買盤敲進力挺，股價放量彈漲3%，站穩各短均線。

(編輯整理：李慧蘭)

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