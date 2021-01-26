根據人力銀行的調查結果，受到疫情影響，2021年多數民眾的年終獎金恐將以往減少，僅56%上班族們預期能領到年終獎金，創下近八年來新低，而企業預計發放的年終獎金平均約為1.15個月，亦創下九年來新低水準。面對縮水的年終獎金，民眾們要如何規劃運用才能發揮最大效用？台新銀行理建議民眾領到年終獎金後，掌握三大原則「扣除開銷好運用」、「規劃存錢好分配」與「提前理財好收益」，積極把握一年一度最佳理財機會。第一銀行則分享三個簡單的方法，讓年輕族群也能以輕鬆理財術，存到人生的第一桶金。

台新銀行理財商品處副總經理盛季瑩指出，年終獎金理財三大原則的第一個原則是「扣除開銷好運用」，大多數家庭都有貸款與固定開銷，如房貸、車貸、信貸、孝親費等，建議民眾可先將年終獎金扣除必要支出與降低利息較高的貸款(例如：信貸)後，再針對剩餘資金做進一步的規劃運用。在扣除必要開銷後，列出收入支出預算表後再依第二個原則「規劃存錢好分配」規劃2021年度預計支出明細，並提撥一部份到儲蓄帳戶，避免讓支出過大，導致無法達到儲蓄的目標。在全球貨幣寬鬆、進入零或負利率等大環境影響之下，民眾及早投資就顯得更重要，所以，第三個原則就是「提前理財好收益」，建議民眾可以盡早學習理財，找出適合自己的投資工具，再依自身短、中、長期理財目標，妥善運用年終獎金進行完善之資金規劃，讓自己的財富進一步增長。

第一銀行分享三個簡單的方法，讓年輕族群也能以輕鬆理財術，存到人生的第一桶金。1.三個帳戶存錢法，將帳戶區分為生活帳戶、急用帳戶、儲蓄帳戶三種類型，每個月薪水入帳後分別轉入三個帳戶，這樣一來能確保每月都能準確控制支出，並養成持續儲蓄的好習慣，做到理財起手式：收入－儲蓄＝支出。2.智能理財投資法，有了儲蓄，卻不想傻傻地把錢鎖在銀行定存領取少少的微薄利息，那該怎麼做呢？市面有五花八門的投資工具如基金、股票、ETF…等供選擇，不過行程滿滿的年輕人有時間從琳琅滿目，上千檔的基金、股票中選出適合自己的投資標的嗎？3.定期定額紀律投資法。開始理財之後，最讓年輕人煩惱的就是什麼時候才是進場投資、出場贖回的好時機？與其每日緊盯著盤面績效，落入投資人常見的追高殺低窘境，還不如佛系地定期定額投資，分散進入市場的時間點，還能養成紀律投資的好習慣。以第一銀行「e-First智能理財」來說，最低每個月只要3,000元就能投資，而且「e-First智能理財」結合了晨星演算法，上線僅2個月即吸引約2萬名客戶投資，投資金額高達1億多元，深獲廣大客戶信賴。

(時報資訊)