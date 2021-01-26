周一芝加哥穀物期貨多收揚，其中玉米和大豆期貨上漲，因上周五大幅下跌後，引發技術買家進場，小麥期貨亦堅挺，在連續四個交易日下滑以及出口前景改善後，刺激逢低買入。

分析師表示，上周大豆價格回落，且跌至市場想進場的目標價，因此引發投資人積極買入市，再度拉動豆價上漲。另外，交易商也密切關注南美天氣，當地玉米和大豆作物正在生長，周末巴西部分地區出現了降雨，本周阿根廷將會出現有利降雨，這在上周給豆價構成壓力。而經過卡車工人近一周來的罷工後，周一阿根廷內陸到羅薩里奧出口地區的穀物運輸緩慢恢復正常。

終場3月大豆漲31.75美分或2.42%，報1343.50美分，3月小麥漲14美分，報648.50美分，3月玉米漲11美分，報511.5美分，3月黃豆油漲0.67美分，報42.94美分，3月黃豆粉漲8美元，報429.6美元。(商品行情網)

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