三峽警分局24日接獲民眾通報三峽插角143號旁空地有人非法焚燒廢棄物，員警到場要求林姓水電工撲滅火勢，不料事後環保稽查人員到場查看，竟發現林男把餘燼推入山坡涉嫌滅證，還造成二度悶燒冒煙，當場開單告發，警方也依《空汙法》、《廢清法》將林男送辦，最重可處5年以下徒刑，併科1500萬元以下罰金。

環保局表示，林男為水電工，會將施工後所剩廢棄物，包含廢電線電纜、電子下腳料、營建混合物及彈簧床等帶回家中，並用焚燒方式處理，以去除廢電線電纜外皮及彈簧床外部，予以變賣，不料焚燒火勢過大遭民眾發現通報警方。

環保稽查員偕同警方至現場勘查，發現林男未妥善處理餘燼，反而將其推下山坡，以致悶燒冒煙。（新北市環保局提供／葉德正新北傳真）

警方24日到達現場，要求林男撲滅火勢，並將其帶回分駐所問訊筆錄，沒想到林男為免環保局鑑定廢棄物，竟將餘燼推下山坡滅證，25日環保局稽查員偕同警方至現場採證發現山坡正在悶燒冒煙，趕緊尋找水源澆熄火勢，以免二度空氣汙染，餘燼部分已責成林男儘速清理。

環保局表示，全案涉違反空氣汙染防制法、及違反廢棄物清理法規定，後續由警方函送偵辦。

(中時 )