微軟（Microsoft）Edge瀏覽器推出Chromium版本已滿一年，為了紀念這項里程碑，微軟官方釋出了24個瀏覽器的主題（theme），並且加入多樣新功能，期待能持續增加競爭力，與瀏覽器霸主Google Chrome一較高下。

Microsoft Edge官方YouTube頻道針對新增的全新主題釋出了相關影片。想要體驗的話，設定方式相當簡單。從點擊進一步選單（...）後，再選擇「外觀」，並選擇自訂佈景主題，即可下載並且套用全新的佈景主題。套用新的佈景主題不僅會改變瀏覽器的背景圖片，新分頁的顏色也會隨之改變，與背景主題的風格融合為一體。微軟指出，全新的佈景主題不僅可用於Windows系統之中，也可用於macOS、Linux的Edge瀏覽器，鼓勵使用者可以多多體驗，未來也將持續推出更多的佈景主題給使用者。

New Themes in Microsoft Edge

而除了新增多款佈景主題之外，本次Edge瀏覽器的更新也帶來不少新功能，包含（1）分頁休眠：能自動讓靜置狀態的分頁進入睡眠狀態，來釋放更多記憶體，讓其他的瀏覽器分頁可以更順利的運作；（2）Edge推出新的密碼管理器，當使用者在新網站中註冊或是嘗試修改密碼時，Edge會自動生成複雜的安全密碼；（3）全新的密碼監控器功能，當你慣用的密碼遭到洩漏，會向使用者發出提醒；（4）Edge將在本週內提供iOS以及Android版本也可同步歷史搜尋紀錄以及網頁標籤的功能；（5）新增側邊搜尋欄的功能，讓使用者可以在瀏覽網頁時，可同步在側邊搜尋欄進行搜尋，而不需要中斷瀏覽歷程。

根據NetMarketShare網站統計，以桌面端來說，Chrome仍舊是最為強勢的網路瀏覽器，是站達到69.28%，接近70%。而位居第二名的就是微軟Edge，市佔率為7.75％，與市佔7.48％的FireFox相當接近。第四位則是經典的Internet Explorer，也有5.21%市佔，看來微軟還需要花費不少功夫，說服既有的IE使用者轉換到Edge瀏覽器平台。

(科技)