新冠病毒疫苗開發領先者、美國藥廠莫德納(Moderna)周一(25日)表示，現有疫苗可以對抗在英國、南非發現的變種病毒株，同時保留開發新疫苗應對可能性，收盤暴漲12.2%，報147美元。

保留開發新疫苗可能性，是由於雖然針對英國發現變種病毒株的抗體並未減少，但針對南非發現變種，抑制或中和病毒生化作用的中和抗體(neutralizing antibody，縮寫NAb)效力最低只剩1/6。不過莫德納在新聞稿中表示，仍然相信現有2劑可以提供保護。

莫德納總裁霍吉(Stephen Hoge)在電話會議上說：「病毒不會停滯不前。雖然現有病毒株似乎受到我們疫苗良好防控，但重要的是，我們必須保持警惕，開發潛在的工具與對策，來抑制疫情。」

投資銀行傑富瑞(Jefferies)分析師易(Michael Yee)在報告中稱，莫德納疫苗使用的mRNA(信使核醣核酸)技術的靈活性使其能快速調整疫苗成分，從能搶先推出現有疫苗就證明此點，而且現有疫苗對南非所發現變種病毒株仍可提供高於50%的有效保護水準。

賓夕法尼亞大學流行病理學家、FDA(美國食品藥物監督管理局)諮詢小組成員歐菲特博士(Dr. Paul Offit)說：「中和抗體反應變小令人擔憂，但這不一定意味著接種者沒有受到保護，即使是這麼低的水準仍然足以抵禦嚴重感染。」

在英國發現的變種病毒株已在美國10餘州被發現，聯邦公共衛生部門預計6周內該病毒株就會成為美國主流。另家也使用mRNA技術、最先推出疫苗的藥廠輝瑞(Pfizer)，已與主要開發者、德國生技公司BioNTech公布其疫苗對該病毒株依然有效，但針對南非所發現變種病毒株效果尚未公布。輝瑞、BioNTech紐約股價周一均收漲2%。

此外，在疫苗開發競賽中落後的默克集團(Merck)也正式宣布放棄2款開發中的候選疫苗，因為雖然沒有重大安全問題，效果卻不如輝瑞、莫德納，或是阿斯特捷利康(AstraZeneca)與牛津大學合作開發的疫苗，還表示會在本季財務報表認列無法回收的開發費用，導致盤前一度挫近2%，但默克也同時表示會專注於開發治療新冠病毒藥物，其中包括已進入第二至三其間的市面首款口服藥，因此收盤微漲0.21%。

(中時新聞網)