藝人謝忻和董至成過去曾一起擔任節目主持人，培養出好感情，也在對方低潮時給予幫忙，至今仍是很好的朋友，25日謝忻在社群平台直播，就提到她過去曾接到董至成的電話，對方透露逛街時遭詐騙，讓粉絲們忍不住笑瘋，紛紛直呼「董哥好可愛」。

謝忻在臉書直播時提起當年往事，透露她有次在晚上突然接到董至成的電話，一接起來對方就問：「妳用的那個保養品，是不是真的那麼有效？」讓謝忻頓時一頭霧水，董至成這才解釋，因為他在東區買衣服時，被一位小姐和外國人推銷保養品將近一小時。

董至成當時表示，他本來已經要離開了，卻突然聽到店員說其中有兩款商品「謝忻有買」，重義氣的他立刻自掏腰包花2萬買下，還強調自己有現金，不用分期付款，因為心裡還是覺得怪怪的，才會打電話跟謝忻求證，讓謝忻聽了十分無奈，坦言自己光是業配商品就多到用不完，根本不可能做這種事。

謝忻和董至成是多年好友。(圖/翻攝自董至成Facebook)

謝忻也補充，當時電話另一頭都是笑聲，覺得董至成太天真，「拜託大家，去救救董哥好嗎。」也提醒大家別輕易受騙上當了，網友看了後也紛紛留言，「阿勒，董哥一定氣瘋」、「以後就不會說謝忻有買，會說董至成也有買，而且是忠實客戶」「另一個想法，謝忻就是品質保證」、「加油沒關係，再賺就有」、「老實的董哥」。

(中時新聞網)