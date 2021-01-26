警方動用罕見的電擊槍，順利擊中歹徒手到擒來。（警方提供／陳世宗台中傳真）

警方演練過程逼真驚險，讓現場圍觀民眾對於如此具震撼力之圍捕過程，讚不絕口。（警方提供／陳世宗台中傳真）

農曆春節將至，台中市政府警察局第四分局為協助提升轄內金融機構防搶危機意識與敏感度，日前於台灣銀行黎明分行，舉辦「110年重要節日工作安全維護金融機構防搶演練」；由員警扮演持槍歹徒，在櫃檯前鳴槍行搶，震撼行員，訓練其冷靜應處之能力。

警方指出，演練主要因應疫情時事，融合「海賊上岸搶銀行！」故事一節，除商借時下最夯動漫「海賊王」服裝扮演歹徒，搭配幽默詼諧之劇情搶劫銀行，有別以往，僅於維安反恐演習場合才出現的「防爆偵蒐警犬」也參與本次演練。

演練為2名歹徒身穿時下流行的「海賊王」服裝，持槍到櫃台前並對空鳴槍，得手後歹徒駕車揚長而去，行員機警立即衝到門口記下車型、車號、車色及歹徒特徵後報案；警方據報立即趕赴現場，運用線上警力攔截圍捕實施「口袋戰法」，同時啟動空拍機偵蒐讓歹徒無所遁形，包抄夾擊順利緝捕歹徒。

警方面對現場1名駕車逃逸歹徒，與警方對峙時，警犬「Ninja忍者」立刻展現兇猛氣勢，發動第一波攻擊，衝向歹徒、緊咬歹徒手臂不放，並將歹徒拖出車外，警方再施以優勢警力壓制歹徒；另1名慘遭丟包徒步狂奔的同夥，也遭警方動用罕見的電擊槍順利擊中就逮。

警方指出，演練過程逼真驚險，讓現場圍觀民眾對於如此具震撼力之圍捕過程，讚不絕口。本次防搶演練係縝密策畫部屬，將理論與實務結合，除提高警方快速打擊犯罪反應能力，同時也宣示警方優勢的打擊犯罪能量，更彰顯打擊犯罪決心。

分局長吳耀南表示，春節將近各金融機構均有大量資金匯入（兌），民眾亦會提取大量現金，易成為歹徒覬覦下手目標；藉由演練整體快速機動反應，考驗員警及金融機構本身，如遇金融機構遭搶之應變能力，強化攔截圍捕機制，建構全面治安網絡，有效維護社會治安。

(中時 )