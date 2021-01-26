根據本周最新出爐的官方報告，前全壘打王漢克阿倫(Hank Aaron)的死因為「自然死亡」，與新冠肺炎疫苗完全無關。今年1月6日，86歲的漢克阿倫與妻子一同施打莫德納疫苗(Moderna)第1劑之後，還來不及施打第2劑就於美國時間22日去世。

美國媒體引述富爾頓縣解剖中心的辦公室報告，表示沒有找到漢克阿倫受到疫苗影響而死亡的證據，他是在睡夢中自然去世。黑人民權領袖楊恩(Andrew Young)當時跟漢克阿倫一起注射疫苗，他詢問過漢克阿倫的司機，表示漢克阿倫生前最後幾天都維持正常行程，沒有任何異狀。

新冠肺炎疫苗問世以來，一些美國黑人質疑政府拿他們當人體實驗，在漢克阿倫去世前兩周，他公開施打疫苗就是希望提升美國黑人接種的意願，因為這波疫情最大的受害者仍是他們。

NFL球星湯姆布雷迪(Tom Brady)的父母都罹患新冠肺炎，住院3周一度面臨生死關頭，布雷迪在ESPN大嘆疫情的恐怖。美國政府希望高齡者優先施打疫苗，同時也憂心他們因疫苗的副作用而心生抗拒。

亞特蘭大勇士隊將在主場舉行追思會，美國總統拜登(Joe Biden)讚揚漢克阿倫：「他轟出驚人的755支全壘打，每一次的跑壘都是在融消冰冷的種族藩籬，一點一滴讓我們變成更好的國家。」由於美職生涯762轟的邦茲(Barry Bonds)被懷疑使用禁藥，棒壇始終有人堅持漢克阿倫才是真正的全壘打王。

(中時新聞網)