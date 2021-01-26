衛福部桃園醫院群聚感染事件持續擴大，已有15人確診，然而民進黨副秘書長林飛帆24日居然還公開表示「真是慶幸現在不是國民黨執政」，對此前民眾黨發言人陳思宇提醒林飛帆，疫情不是攻擊政敵的子彈，請不要在大家努力抗疫期間，還在進行政治操作。

陳思宇首先表示，由於衛福部桃園醫院群聚感染事件出現了兩名不明感染源的本土案例，因此指揮中心調整防疫策略，有高達5000人需要居家隔離。但有些人即便到了這個階段，還是不忘記攻擊政敵，這樣的態度實在讓人傻眼。

接著陳思宇質疑，24日林飛帆居然還在鏡頭前做熟悉的政治操作、對著政敵補刀，攻擊表示「真是慶幸現在不是國民黨執政」，她想要請林飛帆搞清楚，疫情不是你的政治籌碼、或是攻擊政敵的子彈，請不要在大家努力抗疫期間，還在進行政治操作。

陳思宇直言，而病毒的感染並非人為，我們真正該關心的是在經歷部桃從院內感染到社區感染後，怎麼更縝密地防堵漏洞，柯文哲說過 戰略的錯誤無法用戰術矯正，而該調整的就要趕快調整：

接著陳思宇舉例，21日衛福部長陳時中才把篩檢比喻成子彈，表示採檢量能、資源有限，應該要看到敵人才攻擊，而不是貿然的實施普篩。但實務上現在5000人的居家隔離，對需要訪查、慰問、監控的基層公務員來說不僅是非常龐大的負擔、對國家來說也是一筆沉重的行政成本，同時更加上了每人1000元的防疫補償金的成本。

因此陳思宇希望指揮中心在未來可以注意這點、思考針對高危險族群普篩的必要性，也許能避免出現今天這樣的狀況。

此外陳思宇也建議政府需要好好考慮入境普篩的作法，畢竟跟匡列5000人的居家隔離成本比起來，針對少數高危險族群的普篩真的不算什麼，節省醫療量能、也節省人力。

最後陳思宇提醒，面對病毒，我們都是台灣人，同心抗疫才是當務之急！病毒入侵才不管是藍是綠誰在執政，眼前的敵人是病毒不是政敵、防疫的依據是科學不是政治，人民讓民進黨執政是要你拿出解決辦法。

(中時 )