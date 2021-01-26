台灣民意基金會今天公布民調，有超過半數民眾贊同蔡英文總統，與上個月相比，贊同者比起不贊同者整體下滑2.6個百分點。基金會董事長游盈隆表示，蔡總統聲望如融冰一樣的緩慢下滑，來到過去13個月來的最低點，對蔡總統領導權威的挑戰，已近在咫尺。

台灣民意基金會今天召開1月全國性民調發表會，由基金會董事長游盈隆主持主講，並邀請林忠正、林濁水、蘇煥智等三位學者專家與談。

台灣民意基金會提供

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在蔡英文總統聲望方面，民調顯示，有14.8％民眾非常贊同她處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策，36.5％還算贊同，21.3％不太贊同，16.1％一點也不贊同，11.3％沒意見、不知道或拒答。

換句話說，有5成1的人基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，3成7不贊同。贊同比不贊同的人多13.9個百分點。游盈隆表示，第二任期上任已經8個月的蔡英文總統，仍獲過半數台灣人民的認可。

游盈隆分析，和上個月相比，贊同者減少1.5個百分點，不贊同的人增加1.1個百分點，也就是說，贊同的人比起不贊同的人，一來一往，整體下滑了2.6個百分點。「這意味著蔡總統整體聲望雖持續下滑，像融冰一樣，但下滑速度減緩」。

從過去的調查來比較，他說，蔡英文總統剛結束蜜月期，正常生活已經開始，蔡英文「總統職務表現贊同率」最高出現在去年5月，達71.2％，這出現在新冠肺炎大流行的奇特歷史情境下，是一個非凡的成就。

但從另一個方面看，「總統職務表現贊同率」在過去13個月的最低點，就是這次調查的51.3％，而「總統職務表現不贊同率」在過去 13 個月來的最高點，也是這次的37.4％。

因此，游盈隆表示，整體來說，儘管蔡總統仍享有略微過半數國人的支持，但相對之下，這已經是過去13個月以來的最低點。從近期國內外大環境的急遽改變看，包括內在防疫與萊豬爭議四起，對蔡總統領導權威的挑戰，已近在咫尺。

(中時 )