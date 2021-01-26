封測廠矽格(6257)宣布擬以約46.2億元收購新加坡封測大廠聯測（UTAC）子公司台灣聯測全數股權，取得位於竹科的聯測科技資產，預期除可挹注每年近20億元營收，亦有助於解決產能吃緊、擴產空間不足的燃眉之急，為營運增添顯著成長動能。

矽格股價自去年11月起向上震盪走揚，近日上攻力道轉強，今（26）日開高後勁揚5.6％至54.7元，創2004年3月中以來近16年11月高點。雖因3個月來漲幅已逾46％，漲勢隨後受賣壓出籠影響隨之收斂，截至9點50分仍維持逾2％漲幅，領漲封測族群。

矽格25日傍晚召開重訊記者會，宣布董事會通過向開曼商台灣聯測控股收購聯測股份有限公司全數股權，開曼商台灣聯測控股同日董事會亦決議核准進行此交易案，雙方同日簽署股份買賣契約。此案尚須經過投審會核准才可完成，預計順利可在第二季完成。

聯測股份有限公司持有總部位於竹科的聯測科技全數股權，提供混合訊號、射頻訊號及邏輯產品的晶圓測試與後段測試服務，並專注於DRAM、Flash等記憶體IC晶圓測試及後段封測服務。矽格董事長黃興陽指出，此部分恰好為矽格較欠缺的一塊。

黃興陽指出，此案在10個月前便開始醞釀協商，順應5G、網通、電源管理、車用電子市場需求，收購台灣聯測短期可增加營收、擴大市占率，紓解目前產能壅塞、廠房空間不足的燃眉之急，長期而言可發揮規模經濟優勢，藉由更完整的產品線提供更周全的封測服務。

矽格總經理葉燦鍊表示，矽格目前稼動率達80～85％，已逼近滿載狀態，目前全年訂單能見度佳，公司規畫擴增測試產能約3成。黃興陽預估，收購台灣聯測估可挹注矽格每年營收約近20億元，加上聯測科技的廠房產能支援，可望使測試產能擴增達4～5成。

展望今年封測業景氣，黃興陽認為，半導體已成為各國重要戰略物資，目前看來需求狀況很好，訂單能見度已達年底，矽格交期拉長3～4個月。不過，後續仍要觀察美國新任總統拜登上任後，新政府對於中國大陸政策動向及國際局勢變數。

對於此波半導體供應鏈出現罕見的產能吃緊狀況，引發市場擔心是否有客戶overbooking（重複下單）的需求假象隱憂，葉燦鍊對此認為，短期或有些許重複下單狀況，但5G等應用帶動的長期趨勢需求仍樂觀，預期仍可消化。

(時報資訊)