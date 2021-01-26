美股漲多跌少，那斯達克指數在蘋果飆漲近4%助威下，指數在衝新高，四大指數僅道瓊下跌0.12%，日韓股市連袂走低，台股今開高8.62點，報在15955.16點，其後呈現震盪整理，指數在5日線來回攻防，預估今日全天交易量落在3200億元，目前距離農曆年封關僅剩8個交易日，市場恐將有更明顯的留強汰弱趨勢。

權值股方面，蘋果股價再創新高，預計在週四公司財報，股王大立光(3008)開高上漲約1.8%，股價最高達3060元，守穩3千大關，台積電(2330)開盤小漲，漲幅約0.6%，惟其後漲幅收斂，一度回到平盤附近，鴻海(2317)開盤後股價隨即翻紅走強，漲幅逾1%，也有外資看好，蘋果iPhone今年上半年需求穩定，鴻海營運將因此受惠，加上積極轉型切入伺服器及電動車市場，將目標價由100元調升至147元，在蘋果股價創高下，三大蘋果概念股均走揚，現階段蘋果財報將攸關農曆年前蘋果概念股的表現。

電子股依舊惟盤面主力，IC設計股聯詠(3034)首季營運不淡、全年續成長，外資更將目標價一口氣喊到600元，今早盤大漲逾4%，股價最高達445元再創新高，松翰(5471)攻上漲停，晶心科(6533)也上漲近2%，原相(3227)早盤後拉高上漲近1.5%。另外，矽格(6257)擬砸46.2億收購開曼商聯測公司(UTAC)100%股權，股價開高53.8元、漲逾4.5%，其後漲幅收斂，壓回到2.5%附近。

電動車族群在特斯拉創高帶動下，族群吸金，同致(3552)高掛331元漲停鎖住，明安(8528)大漲逾8%，胡連(6279)、健和興(3003)大漲4.5%。

分析師表示，美國總統拜登就任，疫苗施打進度持續進行，新紓困方案可望過關，本周將進入財報季，包括蘋果、特斯拉等，將延續產業利多氛圍，惟國內因台灣疫情面臨升高風險，導致指數承壓，且隨著封關倒數，外資逢高調節台股加上期貨避險空單增加，短期恐將壓抑指數股表現空間，預期盤面將轉為高檔震盪整理，指數空間有限，選股不選市，選股建議可留意半導體、IC設計、漲價概念股、蘋概股、工具機、汽車及腳踏車等財報利多及第一季展望佳的業績題材股。

(時報資訊)