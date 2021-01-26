周一美國參議院以壓倒性票數通過葉倫（Janet Yellen）的財政部長提名案，成為美國有史以來第一位女性財長，她將就新冠紓困計畫、審查美國的制裁政策，以及強化金融監管等議題，迅速與國會展開合作。

周一美國參議院以84票對15票確認葉倫接任美國財政部長的人事案，民主黨人無一跑票，所有反對票都來自於共和黨，部分共和黨參議員對於拜登總統提出的1.9兆美元新冠紓困提案、稅制與支出計畫表示擔憂。

此外，周一晚間美國眾議院已經將前總統的彈劾案送交參議院審理。

關於拜登總統推動新一輪新冠振興方案，以及履行將投資2兆美元於基礎設施、綠色能源、教育與研發以提升美國競爭力的承諾，葉倫將在府會合作上扮演關鍵性的角色。

葉倫領導的財政部將督促拜登的加稅政策，目標是透過將公司稅率從21%提高到28%，以及對年所得超過40萬美元的富人加稅，為這些支出計畫提供資金。

除此之外，葉倫上周在參院的提名確認聽證會上表示，國會需要提高最低薪資，並在激勵措施上「採取大刀闊斧的行動」，否則恐面臨這場大流行病帶來更長、更痛苦的衰退。

在提名確認聽證會上，她並表示將立即審查美國財政部實施的美國金融制裁措施，以確保在川普政府大舉採取此類措施後，這些政策被「適當」地使用。

(時報資訊)