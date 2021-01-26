美國總統拜登上台後，川普時代被安插到「美國之音」與「自由亞洲電台」等媒體的高層紛紛辭職，過去被川普人馬踢走的資深編輯人員則陸續回鍋。

前政府時代獲川普欽點為美國國際媒體署（USAGM）執行長的保守派電影製作人派克（Michael Pack），在上週拜登（Joe Biden）就職總統後數小時火速辭職，拜登接著任命曾任「美國之音」代理總台長的趙克露（Kelu Chao）出任美國國際媒體署代理執行長。

方貝（Bay Fang，譯音）去年6月間遭派克開除之後，24日重新擔任「自由亞洲電台」（Radio Free Asia）總裁一職。她在「自由亞洲電台」任內負責監督北韓強迫勞役與中國維吾爾拘留營等調查報導。

老記者羅培茲（Yolanda Lopez）則接替保守派作家芮里（Robert Reilly），暫代「美國之音」台長一職。羅培茲幾天前才被芮里拉下一個高層職位。

先前跟羅培茲一同被調職的美國之音白宮記者維達庫斯瓦拉（Patsy Widakuswara）現在也將重返原職。

「自由亞洲電台」著重報導中國、越南、北韓等限制媒體自由的國家，該台表示，多名維吾爾記者的親人遭中國逮捕，記者面臨威脅。

自由亞洲電台駐華府發言人馬哈詹（Rohit Mahajan）表示：「我們的成功仰賴與觀眾和消息來源建立信任。」

「失去那種信任造成的破壞性影響很讓人擔心，那不只會傷害我們的信譽，更會危及記者與他們做事的能力。」

(中央社)