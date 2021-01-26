台中市衛生局長曾梓展在市政會議專案報告，說明市府春節防疫作為，包括「全市所有醫院查核」、「計程車防疫、非法旅宿稽查」等。（盧金足攝）

距離農曆春節不到20天，近來出現返鄉高峰期，台中市長盧秀燕26日表示，這陣子返國居家檢疫民眾，以往14天居家檢疫人數保持2000人以下，截至今天通報人數達4950人，倍增快5000人，預估這兩天可能會再增加，往前回溯27日、28日返台人數預期會更多，才來的及回家過年，明後天高峰時期，狀況吃緊，防疫上緊發條。

盧秀燕表示，防疫地方相關單位全力配合，桃園疫情案例引起全國民眾焦慮，衛福部1922電話被打爆，她要求台中市防疫關懷中心要在網站提供詳細資訊，讓民眾了解去那裡查詢，大家要守望相助，團結一起度過疫情難關。

「歡迎回家，請戴口罩」，盧秀燕說，如神岡區有名應該要居家檢疫的民眾，卻在檢疫期間趴趴走，沒有公德心，絕不寬貸，絕對予以重懲，因為安全最重要，「我再次重申，唯有做好防疫安全、健康才能夠過好年」。

盧秀燕說，如果有破口，防疫將毀於一夕，針對神岡區這名「7次男」，居家檢疫期間3天之內7次趴趴走，除了重懲，也要感謝負責查察取締的所有相關防疫人員，包括民政系統的里長、里幹事、該棟社區的保全樓管人員、警察同仁、衛生局的醫護同仁，還有消防局救護人員，感謝大家舉發或者是查察。

新冠肺炎疫情升溫，隨著春節將至，民眾採買、走春等活動增加，市府為春節防疫提前部署、防疫再升級，衛生局長曾梓展今日在市政會議專案報告，說明市府春節防疫作為，包括「全市所有醫院查核」、「計程車防疫、非法旅宿稽查」、「傳統市場、大型賣場、各大宮廟、交通場站等易聚集人潮場所提升消毒次數」等，讓市民安心過好年。

盧秀燕表示，因應台灣現在疫情大流行升高的趨勢，台中市提高防疫，許多群聚的重大活動分別取消，如宮廟搶頭香、發紅包、年貨大街，或必須進行會議或相關活動，以停辦或者減量進行，今天的市政會議，為控管現場人數，出席的為一級主管，其他包括區長等，改採線上參與首長會議。

盧秀燕說，台中防疫工作做的還可以，所以現在相對是安全與平穩，不過絕對不能夠掉以輕心，要求各局處會首長，及各機關首長及同仁，務必加強宣導防疫，並且進行查察，絕對不可以鬆懈。

「再次重申，唯有做好防疫安全、健康才能夠過好年」，盧秀燕呼籲市民朋友配合，此外，對於違法民眾，如神岡區有名應該要居家檢疫的民眾，卻在檢疫期間趴趴走，沒有公德心，絕不寬貸，絕對予以重懲，因為安全最重要。

(中時 )