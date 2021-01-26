昔日「台灣第一小生」林瑞陽和張庭近年淡出演藝圈，專心發展微商市場，事業經營得有聲有色，不過林瑞陽昨（25日）則被流出，妙齡女員工單膝下跪向林瑞陽接粥的影片，事後引發網一片熱議，隨後，則有員工發文還原當時狀況：「大家心疼他腿部不舒服，坐著給大家盛粥，孩子們蹲一下怎麼啦」。

陸網昨流出，妙齡女員工單膝下跪向林瑞陽影片，只見林瑞陽坐在沙發上盛粥，接過粥的女員工則單膝下跪向林瑞陽領粥，並對林瑞陽說：「祝您平安健康」，影片引發網一片熱議，隨後則有員工跳出來發文還原當時狀況，表示臘八節晚上有許多代理商仍在公司直播，林瑞陽貼心帶煮好的臘八粥一起過節，並現場直接盛粥給大家吃。

員工發文還原現場。（圖／取材自微博）

員工進一步指出，林瑞陽把他們當孩子一樣在照顧「大家心疼他腿部不舒服，坐著給大家盛粥，孩子們蹲一下怎麼啦」，認為就是長輩替晚輩盛飯、晚輩說謝謝「蹲下去接碗粥，怎麼就成了某些有心人口中的下跪了，基本的素養都去哪裡」，不滿事情被別有用心的人拿來造謠。

同時，這名員工也曬出妙齡女員工蹲下領粥始末的影片，並開嗆酸民：「不要為了賺流量斷章取義」，強調1997年的女孩在60歲林瑞陽面前也算是晚輩，蹲下向長輩領飯是應該的「本來是好事，就被你一張嘴說得這麼不堪」。

(中時新聞網)