大聯盟春訓熱身賽將在美國時間2月27日開打，分為兩組，即亞歷桑納州的仙人掌聯盟與佛羅里達州的葡萄柚聯盟。其中亞歷桑納州因新冠肺炎疫情嚴重，擔心熱身賽開打後外地遊客湧入雪上加霜，建議大聯盟將賽程延後1個月左右，3月底疫情應該會比較和緩。

仙人掌聯盟執行董事賓斯巴赫（Bridget Binsbacher）寫信給大聯盟主席曼弗雷德（Rob Manfred），這封信由亞歷桑納州當地的6位市長、兩名城市營運人士，以及一位原住民部落領袖共同簽署。信中提到了鳳凰城地區的高感染率，預計3月中旬可望急劇下降。

信中又說，大聯盟15支球隊計劃於2月中旬抵達亞利桑那州，熱身賽將於27日開始，仙人掌聯盟無權更改賽程。而鳳凰城地區的10個設施如期展開接待，準備進行熱身賽並無問題，重點是所有相關人員的安全。以目前的狀況而言，仙人掌聯盟認為延後開打才是明智的決定，期待這裡的疫情能隨著時間而有效改善。

對此大聯盟表示，將繼續與公共衛生當局、醫學專家與球員工會繼續協商，再決定春訓是否延期。原訂時間是2月15日報到，27日熱身賽，4月1日新球季開幕。

(中時 )