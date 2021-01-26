吳姓男子利用深夜鎖定僻靜昏暗處車輛下手，敲破車窗行竊。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

吳姓男子3年前就曾因竊案被逮，穿得還是同一件外套，被眼尖員警發現。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

吳姓男子3年前就曾因竊案被逮，穿得還是同一件外套，被眼尖員警發現。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

台南市一名44歲、有竊盜、毒品前科的吳姓男子，日前利用夜深人靜時，前往白河、東山一帶，鎖定停放在僻靜昏暗處的車輛，將車窗敲破後再搜刮車內財物，拿走現金及行車記錄器，一晚就有多位車主慘遭毒手，白河分局兩轄區派出所組成專案小組調查，調閱路口監視器查找，發現吳男涉有重嫌，並將人緝捕到案，他坦承不諱，而關鍵證據就是一件外套。

據了解，無業的吳男因缺錢花用，17日晚間騎乘機車在白河區尋找作案對象，先用螺絲起子破壞車窗再搜刮財物，18日凌晨則轉往東山區，這次交通工具則換成腳踏車，又以相同方式下手，幾個小時下來破壞了5部車、拿走2台行車記錄器、現金1400多元。

受害車主隔天準備開車，卻發現車窗被打破，車內凌亂不堪，且光是修理車窗的費用就不知道是車內零錢的好幾倍，氣得報警，轄區白河所所長陳永旺、東山所所長黃志賢合作偵辦，調閱事發地點數十處監視器，比對數百筆資料，員警林哲弘發現影片中一名男子形跡可疑，身形及衣著很是眼熟，仔細回想3年前曾辦過一次竊案，吳男就是穿著這件外套。

警方據此線索追查，掌握吳男行蹤，上門逮人，並在吳男友人住處起獲行車記錄器、犯案工具及安非他命吸食器等證物，吳男原先矢口否認，但發現是自己穿的外套露了餡，只能摸摸鼻子認栽，全案調查後依加重竊盜罪嫌及毒品危害防制條例，移送台南地檢察署偵辦。

白河分局長陳明宏表示，員警團隊合作，且對特定對象動態掌握確實，調閱影像後立即「見影知人」展開追緝並迅速偵破，展現警方專業能力，同時呼籲民眾，若有相同遭竊情形可與白河分局偵查隊聯繫。

(中時 )