新冠肺炎疫情肆虐全球，美國已成為全球疫情最嚴重之地，其中紐約形勢尤其嚴峻，甚至經歷過封城狀態，對此人在紐約的網紅廣告小妹，被問及為何不趕緊離開紐約？對此她也無奈做出回應。

美國新冠肺炎疫情嚴峻，目前超過40萬人死亡，甚至先前還傳出新冠疫苗庫存用盡的消息，對此人在紐約的網紅廣告小妹，被網友問到：「大家都逃離紐約了，為啥妳還沒跑？」對此她不諱言：「因為我他媽的想不開，在疫情期間買了房，紐約房屋持有成本高，很難說走就走，租給別人也要看市場，現在就是沒人要來紐約」，接著更透露另一個原因，就是13歲就來到紐約，這裡承載自己大部分人生，才會捨不得讓自己說走就走。

此外，廣告小妹表示自己心境如同許多第一代移民一樣，缺乏安定感，雖然父親曾跟說過：「有他在，哪裡都是家」，即便言之有理，但她表示走到現在這個年紀，多多少少都和父母做了情感切割，總有一天還是得分開尋找自己的家，但也透露出心理話：「雖然罵市長一萬遍，紐約在我心中還是最美，也希望下一個冬天可以實現在戶外溜冰的願望」，字句透露出疫情肆虐，無法如同往日般隨意出門的無奈。

對此網友也紛紛留言：「去年2月從紐約回台後，紐約就被疫情籠罩了，一切平安啊」、「疫情短時間很難消失的，還是乖乖帶合格口罩安全」、對此廣告小妹則回應：「居家防疫還是最安全」。

(中時新聞網)