韓國房產委員會(Korea Real Estate Board)最新統計，2020年外國人房屋轉手量創14年新高外，同時也是首次突破兩萬件大關。

根據這項新公布的韓國不動產數據，2020年外國人所持不論是住宅或商辦不動產，交易量達21,048件，年增率為18.5％。同時，這也是第一次超過兩萬件大關。

另外，這項紀錄也創下自2006年開始製作此數據時，14年來最大數量。

外資在韓國不動產轉手數量，從2014年突破一萬大關後，每年都是向上增加趨勢，但卻在2019年逆勢下滑11％。

分析這些交易物件，以環繞韓國首都首爾的京畿道轉手量最多，近九千件。其次是蛋黃區首爾，為4,775件，位於西北部港口韓國第三大城市的仁川則為2,842件。同時，數據也顯示，光是首爾市區內的房屋交易量，就比2019年的3886筆成長22.9％。

(時報資訊)