邁入2021年，雖然新冠肺炎疫情延燒不止，但在主要國家央行的無限量QE政策引領下，資金狂潮持續席捲全球金融市場，外資在亞洲地區的首選標的包括陸股與台股。永豐投信認為，陸股在基本面、政策面與資金面均偏向正面發展下，不僅新年度開市以來表現搶眼，預期金牛年的陸股行情也將欲小不易，港交所統計資料顯示，今年開市以來北向資金淨流入金額至1月5日止已達958億人民幣，逼近千億人民幣。

永豐滬深300紅利指數基金經理人林永祥表示，從政策面來看，中央經濟工作會議對2021年宏觀政策定調為微調，全年適度下調財政赤字率，貨幣政策維持穩中帶鬆，但更偏向穩健的立場；另中央將更加聚焦科技發展和內需培養，促進經濟更好地朝向內循環發展。隨著內需消費增速有望大幅反彈，且受惠於比較基期遭到拉低的緣故，根據調查統計預估，2021年中國經濟將有機會重回8%～9%的高成長水平。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，開年以來外部環境整體有利A股，外部經濟合作前景明朗，中美博弈處於真空期，預計2021年上半年，特別是1、2月份，歐美日央行擴表規模依然很高。目前在經濟基本面加速復甦以及流動性相對寬鬆環境下，市場整體不存在系統性風險，且目前指數依然保持著較強的上升格局，市場熱點以板塊輪動為主。板塊方面，同時可關注新能源車、消費、科技及順週期產業。

再從資金面來看，A股上市公司盈利持續改善，近期已公布年報的上市公司中有超過半數的業績皆呈現增長，加上資本市場改革措施推升A股內在價值，均可望吸引內外資持續往A股市場移動；據統計元月份截至25日為止，透過滬股通與深股通流入A股市場的北上資金已來到958.74億元人民幣，成為推升陸股在元月份大漲的主要動力。

黃上修指出，節前春季躁動行情持續中，資金續入具基本面及政策面推動產業。新能源汽車市場發展迅速，全球滲透率有望於2025年達到13.7%。中國的新能源車銷量預計達到130萬輛，同比增長預計達到8%，新能源車時代，加速到來，把握新能源車供應鏈表現。展望2021年，站在十年新週期的起點，2021年可能類似2008年-2010年筆電回暖+智能手機進入爆發前夕，盈利、估值都有望進入擴張週期，新十年週期起點，電子行業將進入擴張期。

(時報資訊)