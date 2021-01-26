富強鑫(6603)除了射出機外，也跨入電動三輪車銷售領域，2月將與國內經銷商簽約，初期出貨1000台電動三輪車，主要用於行動餐車，並協助青年創業。此外，電動三輪車也推廣到菲律賓、印尼，用於救援及運水功能，印尼目標今年銷售3000台。

富強鑫電動三輪車用途廣泛，包括救護車、消防車、觀光計程車、餐車、行動咖啡車等。在台灣部分，配合去年肺炎疫情政府推出青年創業貸款，鎖定年輕人微型創業，開發出餐車、行動咖啡車、行動超市等等，甚至規劃觀光市集，2月初將與經銷商簽約1000台電動三輪車，營收貢獻將超過3億元。

此外，像是雪隧及蘇花改，也相當適合這種輕薄短小移動式的機動型車輛，用於救火、救人相當適合，未來兩年將以此為基礎，持續拓展電動三輪車的用途。

海外布局部分，最早已經在埃及跟車廠合作燃油三輪車，為了環保趨勢，改為純電三輪車。初期進軍印尼及菲律賓市場，以政府訂單為主，由於去年疫情影響，菲律賓封城，300輛三輪電動車延後至今年交付，主要用於消防車、救護車、消毒車。印尼因為小島多，送水需求大，因此主要以水車為主，希望今年達到千台的銷售量。

(時報資訊)