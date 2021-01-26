衛生福利部桃園醫院（部桃）群聚感染持續擴大，讓全台都繃緊神經，桃園人也因此被貼上標籤，這讓8年前嫁到桃園的雙胞胎女星佩佩（蔡佩伶）相當有感，她也建議封城，希望非常時期大家能一起度過難關。

最近不少企業和縣市爆發禁桃令，即使總統和不少官員都力挺桃園，仍傳出排擠聲浪，身為桃園媳婦的佩佩也向《自由時報》透露，本來有在苗栗的育幼院教授腦內開發的課程，是做公益不收費，但最近的禁桃風波，讓她對外也不自

太敢講自己住桃園，還主動問院長她要不要先請假？

沒想到對方秒回「真是太謝謝妳了」，但她仍希望疫情緩解後，能繼續教學。而家住在桃園火車站附近的佩佩坦言，「我們家離部桃真的很遠」，指揮中心公布的確診者足跡，如黃昏市場、麥當勞、全聯等，都離她家不近，「我們家族群組也都彼此關心通報。」

而佩佩也建議封城，「疫情都在桃園，大家忍耐一個月」，希望大家一起度過難關，也期盼盡速洗刷桃園醜名。部桃群聚感染目前已累積15人確診，指揮中心也宣布擴大回溯接觸者，院內醫護人員更是要承受社會輿論和疫情變化的龐大壓力。

對此，桃園市市長鄭文燦也對市民溫情喊話「桃園是疫情的第一道防線，因此，我們必須採取更嚴格的管制。我們沒有鬆懈的本錢，更沒有放棄的權利。但是我相信，我們的努力、堅持，會成為台灣抗疫的重要力量，所有的台灣人都會做桃園的後盾。」

(中時新聞網)