交通部長林佳龍26日舉行記者會，說明交通部2020年施政成果及未來展望。在邊境防疫上，交通部除了停止陸客團、限縮航線。2020年2月3日武漢包機回台，建構獨立檢疫站。防疫車隊至今提供21餘萬人次點對點服務。補助的防疫旅館也提供11.1萬人次入住。另有中華郵政投入口罩、酒精配送及振興券發放，中華電信協助提供防疫手機、門號及1922防疫專線。林佳龍強調，感謝交通防疫國家隊的幫忙！

在紓困上，林佳龍說，觀光、陸運以訓代賑、薪資補貼，直接穩住基層28萬9,479人次，同時為復甦做準備。交通部也提供海空運業者800億專案融通貸款並補貼利息，維繫海空生命線，開放客機載貨，提供融資協助，政府支持挺過風暴。

在疫情解封後，林佳龍提到，2020年6月7日後交通部推出安心旅遊，搭配三倍券促進國內消費，帶動第三季GDP成長3.33％。接著7月26日「探索夢號」成為疫情肆虐下，亞洲第一復航的郵輪！同時也推動2021自行車旅遊年、籌備2022鐵道觀光旅遊年，並推動疫後品牌行銷與國旅轉型。

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