每個人的命運各不相同，從命理學來看，如能得到吉星高照，那必定是榮華富貴一生，不愁衣食、安穩無憂。運勢命理網站「知命命理」分享，生肖屬馬、牛、兔、豬、狗的人天生被財星照耀，一生非常順遂，運氣好，受到財神爺關照，能賺大錢。

▍1.屬馬人

屬馬人這輩子的目標就是追求財富，此生不愁吃、不愁穿、不愁花，錢財越來越多，能成為富貴之人。他們福氣不斷，常有貴人相助，人緣很不錯。處理事情的時候非常公平，能令人信服，因此也能領導他人做出成績，有不錯的官運。升官發財，日子無憂無慮。

▍2.屬牛人

屬牛人多能得到貴人相助，求財之路一帆風順。運氣好，是上天的寵兒，做什麼事都順利。有能力，有本事，是社會當中的精英，不管在什麼地方都能施展出自己的才華，有機會出人頭地，得名得利。他們天生被財星照耀，有興旺發達的事業，財富穩固，貴氣十足。

▍3.屬兔人

屬兔人溫柔大方、待人和善，能受神明庇護吉人天相，他們愛情美滿，事業一帆風順，過著令人羨慕的好日子。善良溫柔的屬兔人很招人喜歡，人緣好，大家都喜歡和他們相處，也因此不管遇到什麼樣的難題都有貴人幫忙解決。賺錢不缺機會，早晚能榮華富貴。

▍4.屬豬人

屬豬人一生福氣旺盛，幸運相隨。他們是天生的福星，一生財運順暢，幾乎不會有缺錢的時候，日子過得非常富足。善良憨厚，心胸開闊，愛交朋友，因此他們貴人眾多，遇事能夠逢凶化吉。屬豬人在貴人的引導下走向成功，名譽、金錢都有很大的提升。

▍5.屬狗人

屬狗人善於用腦子賺錢，他們事業蒸蒸日上，一生福氣滿滿，好運不斷。一生運勢都非常好，能夠遇難成祥、大吉大利。屬狗人聰明伶俐，善於發現事物的發展規則，做事有計劃有毅力，財運可暢通無阻，走鴻運無比順利。

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(中時新聞網)