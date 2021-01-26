台東市大業路1處冷凍倉庫， 在26日上午9點許傳出氨氣外洩，消防局獲報後偕同環保局人員立即到場處理，所幸無人員受傷受困。（蔡旻妤攝）

台東市大業路1處冷凍倉庫， 在26日上午9點多傳出氨氣外洩，消防局獲報後偕同環保局人員立即到場處理，所幸無人員受傷受困。

台東工業區大業路1冷凍倉庫疑因系統出狀況，導致氨氣外洩，為防止意外造成，消防局獲報後立刻前往灑水霧減低氨氣濃度，環保局也到場協助檢測濃度，由業主關閥後，消防人員以風扇將殘餘氣體吹散，有驚無險化解危機。

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