台東冷凍倉庫驚傳氨氣外洩 消防急灑水幸無人傷 10:482021/01/26 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東市大業路1處冷凍倉庫， 在26日上午9點許傳出氨氣外洩，消防局獲報後偕同環保局人員立即到場處理，所幸無人員受傷受困。（蔡旻妤攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東市大業路1處冷凍倉庫， 在26日上午9點許傳出氨氣外洩，消防局獲報後偕同環保局人員立即到場處理，所幸無人員受傷受困。（蔡旻妤攝） 台東市大業路1處冷凍倉庫， 在26日上午9點多傳出氨氣外洩，消防局獲報後偕同環保局人員立即到場處理，所幸無人員受傷受困。 台東工業區大業路1冷凍倉庫疑因系統出狀況，導致氨氣外洩，為防止意外造成，消防局獲報後立刻前往灑水霧減低氨氣濃度，環保局也到場協助檢測濃度，由業主關閥後，消防人員以風扇將殘餘氣體吹散，有驚無險化解危機。 大陸稱從進口啤酒包裝檢測出病毒陽性反應 專家傳真－新媒體時代 品牌必須了解的危機溝通關鍵 (中時 ) #冷凍 #倉庫 #氨氣外洩 #台東 #大業路 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 石牌國小外牆驚傳石塊崩落 學童寒假首日險無人傷亡 11:302021/01/22 生活 微軟Surface Hub 2S在台上市 可滿足視訊與團隊協作需求 10:572021/01/22 科技 水晶體混濁 視線變模糊 名畫家莫內也曾患有白內障 04:102021/01/24 焦點要聞 地下博弈教父陳盈助漏夜偵訊 扣7000萬現金電腦待破解 08:572021/01/20 社會 鍾麗緹混血大女兒浴袍滑落 胸前春光全外洩遭指太開放 11:052021/01/24 娛樂 蕭乾祥專欄－趨勢、乖離、風險 04:102021/01/23 財經要聞 科技執法公審違規者 恐變相霸凌 04:102021/01/26 地方新聞 變形金剛做門神 龍崎文衡殿 10:002021/01/24 生活 凱立空壓節能設備 降低製造成本 04:102021/01/25 產業特刊 高雄化糞池超濃沼氣毒暈4工人 送醫搶救無礙 15:272021/01/24 社會 北市某國中生利用乾燥劑自製爆裂物 所幸無人受傷 21:312021/01/25 社會 社會熱門新聞 應具更高道德標準 台東2所國小校長遭解職 - 社會 21歲淡水女騎士與車擦撞倒地 遭砂石車輾過爆頭慘死 - 社會 台積電男女主管爆偷吃 牽手拍臀共喝一碗湯 - 社會 逆子23刀狠弒父 囂張嗆：殺父剛好而已 二審再逃死 - 社會 婦人農會存5萬5千元 回家一翻帳目只剩5千嚇壞 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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