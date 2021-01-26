台灣民意基金會提供

台灣民意基金會今天公布最新民調，有5成2的人，基本上滿意行政院長蘇貞昌上任兩年的整體施政表現，4成2不滿意，顯示蘇揆仍獲過半的國人肯定，但與4個月前比，整體民意支持度驟減13.5個百分點，換算成公民數，約等於流失260萬人以上的支持。

台灣民意基金會今天召開1月全國性民調發表會，由基金會董事長游盈隆主持，並邀請林忠正、林濁水、蘇煥智等三位學者專家與談。

對於蘇貞昌上任兩年整體施政表現，15.1％民眾表示非常滿意，37.2％還算滿意，21.2％不太滿意，20.5％一點也不滿意，6.1％沒意見、不知道、拒答。亦即有5成2的人，基本上滿意蘇貞昌的施政表現，4成2不滿意，滿意者比不滿意者多10.6個百分點。

游盈隆表示，這意味著，蘇貞昌整體施政表現目前仍受到過半數國人的肯定，但不滿意的人已突破4成，後續發展值得關注。

和4個月前比，他說，滿意蘇揆的人明顯減少 5個百分點，不滿意的人遽增8.5個百分點，之前原本滿意蘇貞昌施政表現的人遙遙領先不滿意的人24.1個百分點，現在只多出10.6個百分點，在短短4個月內，滿意與不滿意者一來一往，使得蘇的整體民意支持度驟減13.5個百分點，換算成實際公民數，約等於流失260萬人以上的支持。

游盈隆進一步分析，從政黨傾向看，民進黨支持者中，高達9成1滿意蘇貞昌施政表現，5.8％不滿意；國民黨支持者中，1成5滿意，8成3不滿意；民眾黨支持者中，3成6滿意，6成1不滿意；中性選民中，4成2滿意，4成4不滿意。

在年齡層方面，蘇貞昌在20至34歲及65歲以上族群中都獲得過半數以上的肯定，尤其是34 歲以下年輕公民方面滿意度最高；但在35至64歲中壯年公民間，則出現不滿意者多於滿意者現象。

游盈隆指出，這和4個月前蘇貞昌在每一個年齡層都擁有過半數民眾肯定的狀況，相差不可以道里計。

此次民調委託山水民意研究公司調查，訪問期間為1月18日至19日兩天，有效樣本1081人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.98個百分點。

(中時 )